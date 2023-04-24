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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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