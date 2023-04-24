بانوراما: معارك السودان وغياب آفاق الحل السلمي، وانفاق اوروبا التسليحي الغير مسبوق

ومع دخول الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها العاشر تتسارع عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان، في وقت توقعت فيه مصادر متابعة اندلاع معارك عنيفة بين الجانبين مع غياب الحسم العسكري الميداني وانسداد افاق الحلول السلمية للازمة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. تسجيل الإنفاق العسكري في أوروبا ارتفاعا بوتيرة غير مسبوقة خلال العام المنصرم ليصل بعد الحرب في أوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة.

وقد عززت اوروبا إنفاقها على جيوشها عام الفين واثنين وعشرين بنسبة ثلاثة عشر في المئة أكثر مقارنة بالعام الذي سبقه. وهذه الزيادة هي الأكبر منذ أكثر من ثلاثين عاما.

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