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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم: قصف السفارة الكويتية في العاصمة السودانية الخرطوم واشتعال النيران في اجزاء من المبنى
مصادر فلسطينية: تدهور الوضع الصحي للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 79 يوما وإدارة سجن الاحتلال تنقله بشكل عاجل لمشفى مدني
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت
إذاعة جيش الاحتلال: منفذ الدهس في القدس هو الفلسطيني حاتم نجمة من بيت صفافا في جنوب شرق القدس
غوتيريش: الأمم المتحدة لن تترك السودان والعمل جار على إعادة تشكيل وجود الأمم المتحدة هناك للتمكين من مواصلة دعم الشعب السوداني
الامين العام للامم المتحدة: العنف في السودان ينذر بخطر "اشتعال كارثي" داخل البلاد قد يضر بالمنطقة بالكامل وغيرها
مصادر عبرية تعلن مقتل مستوطن في عملية الدهس التي وقعت بالقدس المحتلة
أ ف ب: الامم المتحدة تعلن بقاء رئيس بعثتها في السودان رغم المعارك
لجان المقاومة: عملية القدس صفعة جديدة وقوية للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية ورسالة للكيان المجرم وقادته بأن لا أمن ولا أمان لكم على أرضنا
قناة كان العبرية: منفذ عملية الدهس في شارع يافا من سكان شرق مدينة القدس
مصادر فلسطينية: تدهور الوضع الصحي للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 79 يوما وإدارة سجن الاحتلال تنقله بشكل عاجل لمشفى مدني
الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.