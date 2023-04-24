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مراسل العالم: شرطة الاحتلال تعتقل زوجة منفذ الدهس في مدينة القدس المحتلة

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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