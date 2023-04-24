موسكو تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بمنطقة ناجورنو قره باغ

العالم - روسيا

وأكد الكرملين أنه لا يوجد بديل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه موسكو عام الفين وعشرين بين الجانبين كاشفا عن أن روسيا تعمل على عقد محادثات بين الطرفين حول ممر لاشينوزارة .

وأقامت أذربيجان أمس الأحد نقطة تفتيش عند بداية ممر لاشين،وهو الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بناجورنو قره باغ، الأمر الذي وصفته أرمينيا بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت دائرة الحدود الأذربيجانية إن إقامة نقطة التفتيش يأتي ردا على تحرك مماثل من قبل أرمينيا.وفي الحادي عشر من نيسان ابريل الجاري تبادلت يريفان وباكو الاتهامات ببدء إطلاق النار حول منطقة إقليم ناغورني قرة باغ، المتنازع عليها، في اشتباك أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.

الى ذلك قالت واشنطن إنها تشعر بقلق بالغ على جهود بناء الثقة في عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان بعد التطورات الاخيرة.

ودارت حرب خاطفة بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في القوقاز، عام 2020 للسيطرة على جيب ناغورني قره باغ.

وأدى هذا النزاع إلى هزيمة عسكرية أرمينية واتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا، التي نشرت قوات حفظ السلام. لكن اشتباكات لا تزال تسجل وتهدد بانهيار الهدنة الهشة.

وهذه أول نقطة تفتيش تقيمها باكو منذ نهاية الحرب في عام 2020.

وأكدت اذربيجان إقامة نقطة التفتيش عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي الأحد "لمنع النقل غير المشروع للعمالة والأسلحة والالغام".

ومنذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، يغلق أذربيجانيون يقولون إنهم نشطاء بيئيون ممر لاتشين احتجاجا على مناجم غير قانونية.

بسبب إغلاق الممر الحيوي، تفتقر المنطقة الجبلية التي يناهز عدد سكانها 120 ألف نسمة إلى الغذاء والدواء والوقود.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين، في التسعينات وعام 2020، للسيطرة على هذا الجيب.