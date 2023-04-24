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قيادة القوات المسلحة السودانية: مجموعات المليشيا المتمردة تبعثرت بشكل واسع بالخرطوم و أجزاء من الخرطوم بحري للإحتماء بالتجمعات السكنية

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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