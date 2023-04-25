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فصائل فلسطينية تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة

فصائل فلسطينية تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

باركت فصائل فلسطينية العملية الفدائية في القدس المحتلة، والتي أسفرت عن إصابة 8 "إسرائيليين" جراء عملية دهس نفذها الفلسطيني حاتم نجمة من بلدة صفافا.

العالم- فلسطين

وأُصيب 8 مستوطنين، أمس الاثنين، بجروح إحداها خطيرة جداً إثر عملية دهس نفذها فلسطيني، في شارع يافا بمحافظة القدس المحتلة، فيما أعلن الاحتلال عن استشهاد المنفذ.

بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية القدس البطولية التي نفذها الشهيد البطل، حاتم أبو نجمة (39عاماً)، من بلدة بيت صفافا بالقدس، وأدت لعديد القتلى والإصابات الصهاينة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، مساء أمس الاثنين، أن هذه العملية هي رد طبيعي ومشروع انتقاماً للانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى ودفاعا عن أبناء شعبنا وأسرانا الأحرار في وجه الاحتلال وتهديداته بحق قادة المقاومة.

ووجهت التعازي لعائلة الشهيد وعموم الأهالي في القدس العاصمة، مبينة أن العملية تبعث برسالة قوية إلى قادة كيان الاحتلال، أن المقاومة تفي بوعدها لضرب العدو وردعه عن جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

من جانبها، باركت حركة "حماس"، عملية الدهس الفدائية في مدينة القدس، مؤكدة أنها تأتي ردًا على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن عملية الدهس البطولية في مدينة القدس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه لحرمة المسجد الأقصى المبارك وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه.

وأضافت أن الاحتلال الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه واقتحاماته للمسجد الأقصى ولن ينعم بالأمن أو يمنح الاستقرار وشعبنا سيواصل ثورته ودفاعه عن الأقصى".

إلى ذلك، باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، عملية الدهس البطولية في القدس المحتلة، مؤكّدةً أنّها تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال، واقتحام مصلى باب الرحمة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والتضييق على المسيحيين، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.

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