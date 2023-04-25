الاحتلال يتعمد منع أذان العشاء بالأقصى المبارك

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" قام ضباط من جيش الاحتلال بقطع أسلاك مكبرات الصوت للمسجد الأقصى، ما أدى إلى رفع أذان صلاة العشاء داخل المسجد القبلي فقط، وذلك في اعتداء جديد بحق الأقصى.

وتحججت سلطات الاحتلال بعد قطعها أذان صلاة العشاء بالمسجد الأقصى، بوجود مراسم احتفال في ساحة البراق المحاذية للمسجد.

وفي سياق متصل، نجح شبان فلسطينيون في أداء صلاة المغرب بمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، تلبية للدعوات لحمايته من اعتداءات الاحتلال عليه.

ودعت شخصيات وجهات مقدسية، الفلسطينيين لأداء صلاتي المغرب والعشاء في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، مؤكدة أن الدعوات جاءت من أجل الدفاع عنه وحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين.

وأهابت بالمواطنين وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، بالحشد والمشاركة في الصلاة، لحماية المصلى والمسجد من أطماع الاحتلال واقتحام المستوطنين.

وللمرة الثالثة خلال يومين اقتحمت شرطة الاحتلال مساء أمس مصلى باب الرحمة، وخرّبت كافة محتويات المصلى وتمديدات الكهرباء الجديدة، تزامنًا مع منع المصلين من الدخول إليه أو الاقتراب من محيطه.