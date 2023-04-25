نقل الأسير 'خضر عدنان' بشكل مفاجئ إلى مستشفى في الداخل المحتل

العالم- فلسطين

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته أمس الاثنين، إن إدارة سجن (عيادة الرملة) نقلت الأسير عدنان بشكل عاجل أثناء زيارة محاميه له، لمشفى مدني في الداخل المحتل، مشيرة إلى أنه “لم ترد أية معلومات عن وضعه الصحي”.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، رفضت الأحد الماضي، طلب محامي الأسير عدنان الإفراج عنه بكفالة مالية.

وعقدت الجلسة عن طريق الفيديو كونفرنس، بحضور الشيخ عدنان، الذي فقدَ وعيه عدة مرات، ولم يتمكن من التواصل مع عائلته التي حضرت المحكمة.

يذكر أن الأسير عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.