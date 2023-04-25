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الأمن القومي الأمريكي:

أمريكا لاتعتزم نشر 'قوات حفظ سلام' على الأرض في السودان

أمريكا لاتعتزم نشر 'قوات حفظ سلام' على الأرض في السودان
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان،أن بلاده لا تعتزم نشر قوات حفظ سلام على الأرض في السودان.

العالم - الأميركيتان

وقال سوليفان، للصحفيين إن المواطنين الأمريكيين بدأوا في الوصول إلى بورتسودان، وإن الولايات المتحدة تقدم لهم التسهيلات لمواصلة رحلاتهم.

وأجلى الجيش الأمريكي جميع موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الخرطوم في بداية هذا الأسبوع وعلق عمل السفارة.

وأضاف سوليفان أن واشنطن تريد استئناف عمل البعثة الدبلوماسية بمجرد استتباب الأمن في البلاد.

وطلبت الولايات المتحدة من آلاف الأمريكيين المتواجدين في السودان، وكثيرون منهم مزدوجو الجنسية، الاحتماء بمكان آمن في الوقت الحالي.

وقال سوليفان: “نود مساعدة أكبر عدد ممكن من الأمريكيين”، مضيفا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي المساعدة في توفير طريق إجلاء بري.

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الأمن القومي الأمريكي: أمريكا لاتعتزم نشر 'قوات حفظ سلام' على الأرض في السودان

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