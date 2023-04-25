أمريكا لاتعتزم نشر 'قوات حفظ سلام' على الأرض في السودان

العالم - الأميركيتان

وقال سوليفان، للصحفيين إن المواطنين الأمريكيين بدأوا في الوصول إلى بورتسودان، وإن الولايات المتحدة تقدم لهم التسهيلات لمواصلة رحلاتهم.

وأجلى الجيش الأمريكي جميع موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الخرطوم في بداية هذا الأسبوع وعلق عمل السفارة.

وأضاف سوليفان أن واشنطن تريد استئناف عمل البعثة الدبلوماسية بمجرد استتباب الأمن في البلاد.

وطلبت الولايات المتحدة من آلاف الأمريكيين المتواجدين في السودان، وكثيرون منهم مزدوجو الجنسية، الاحتماء بمكان آمن في الوقت الحالي.

وقال سوليفان: “نود مساعدة أكبر عدد ممكن من الأمريكيين”، مضيفا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي المساعدة في توفير طريق إجلاء بري.