بعد حادثة سجن كوبر مامصير 'عمر البشير'؟.. الشرطة السودانية تكشف!+ فيديو

العالم - السودان

وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، أظهرت سجناء يغادرون سجن "كوبر" بعد إطلاق سراحهم من قبل السلطات وسط الصراع الدائر في السودان.

وتم وضع البشير في سجن"كوبر" عام 2019، وقالت مصادر إن الرئيس السوداني السابق نُقل إلى مستشفى قبل عام بسبب مشاكل صحية.

وقال المكتب الإعلامي للشرطة السودانية، إن "البشير لا يزال في المستشفى، وتم إجلاء جميع قادة النظام السابق من سجن كوبر قبل إطلاق سراح السجناء الآخرين".

ويواجه البشير، الذي حكم السودان لمدة 3 عقود قبل الإطاحة به في 2019، اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وكذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

هذا وهرب عدد كبير من المساجين قبل يومين، من سجن كوبر الذي وجد فيه الرئيس المعزول عمر البشير .

وتضاربت الأنباء بشأن هروب البشير وقادة النظام السابق بسبب خطورة الأوضاع الأمنية بحي كوبر والمناطق المجاورة.، وفق وسائل إعلام محلية سودانية.

ويضم السجن عددا من السجناء من قادة النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق المعزول عمر البشير ونائبه على عثمان محمد طه.