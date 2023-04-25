إجلاء ثلاثة عراقيين من السودان إلى السعودية

العالم- العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ثلاثة مواطنين عراقيين جرى اجلاءهم من السودان الى المملكة العربية السعودية".



وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد بحث، أمس الإثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في ⁧ ‫‫السودان.



وحسب "السومرية نيوز" قال حسين في تغريدة له: "بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في السودان".



وقدم الوزير الشكر لـ"حكومة المملكة العربية ⁧‫السعودية‬⁩ على الدعم لإجلاء عدد من ⁧‫العراقيين‬⁩ من السودان".