مطالبات مغربية من الأمم المتحدة لتدخل فوري في قضية فلسطينية

رسالة غزيرة السطور والمطالب، بختم من أطياف حقوقية مغربية، مساندة لفلسطين. رسالة، بُعثت باسم الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجّهت، وعلى صدرها، دعوةٌ بارزة خطت: "التدخل العاجل"، من أجل حمل الكيان الاسرائيلي على احترام حقوق الأسرى والأسيرات في سجونه.

وقال منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، الطيب مضماض:"هذه الحكومة الاكثر فاشية من الحكومات السابقة والتي تعرض حياة الاسری والاسيرات للخطر، نظراً لأنها تناقش امكانية اعدام الكثير منهم وسحب الجنسية عن الكثير من سكان القدس الشريف".

دعوات متوالية متجددة في الزمن، موجهة بصورة مباشرة للأمين العام الأممي، عبر مكاتب ممثلية منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الرباط، منها تشكيل لجنة دولية دائمة لتقصي الحقائق عن أوضاع الأسرى والأسيرات، حسب الجبهة ذاتها.

وقال عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إدريس المجيدي:" قضية الاسری أصبحت قضية وطنية سياسية بامتياز لهذا قررنا ان نحمل كيان الاحتلال كامل المسؤولية ضد الاسری الفلسطينيين الذين ذنبهم الوحيد وهو الدفاع عن قضيتهم وارضهم وممتلكاتهم وخيراتهم".

التفاعل مع الحملات الفلسطينية والدولية لحماية الأسرى والأسيرات عجل برسم المشهد هذا، تصف الجبهة المذكورة في خطابها المكتوب.

بالخط العريض وأمام انظار العالم تنتظم السطور متوالية من قلب المغرب مؤازرة مع أسری واسيرات فلسطينيين خلف قضبان من حديد.