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تدريبات بحرية مشتركة بين 'سنغافورة والصين' خلال الأسبوع الجاري

تدريبات بحرية مشتركة بين 'سنغافورة والصين' خلال الأسبوع الجاري
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

تعتزم سنغافورة والصين إجراء تدريبات عسكرية بحرية مشتركة خلال الأسبوع الجاري والتي تعد الأولى بينهما منذ عام 2021.

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت وزارة الدفاع السنغافورية:"إن التدريبات ستقام خلال الفترة بين الـ 28 من شهر أبريل الجاري والأول من شهر مايو المقبل، وستشمل مرحلتين على الشاطئ وفي البحر".

وأضافت أن القوات البحرية السنغافورية ستجري تدريبات ثنائية ومتعددة الأطراف بشكل منتظم مع القوات البحرية الأجنبية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون مع الدول الأخرى.

واعتبرت أن التدريبات؛ تؤكد العلاقات الودية بين سنغافورة والصين؛ وتعزز الثقة المتبادلة والتفاهم والروابط بين القوات المسلحة السنغافورة وجيش التحرير الشعبي الصيني.

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تدريبات بحرية مشتركة بين 'سنغافورة والصين' خلال الأسبوع الجاري

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