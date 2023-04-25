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قلق علی مواقع التواصل من أثار الحرب السودانية علی المستوی الانساني

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

تفاعل رواد مواقع التواصل مع أثار الحرب المدمرة السودانية علی المستوی الانساني.

العالم - هاشتاغ

وبدأ الصراع المندلع في السودان بدأ يلقي بظلاله على المجتمع السوداني مع الحديث عن أن كثيرا من السودانيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى آثار كارثية أخرى بدأت تخيم على السودان.

اما في الولايات المتحدة فكشفت دراسة حديثة أن الأميركيين يقبلون على شراء المواد المخدرة وتحديداً الماريجوانا أكثر مما يشترون الشوكولاتة. وجاء في الدراسة إن مبيعات الماريجوانا تخطت مبيعات الشوكولاتة بحوالي اثني عشر مليار دولار العام الماضي.

في عالم الرياضة، أثبت لاعبو کرة قدم یابانيون شغفهم بالرياضة وهم في العقد الثامن من عمرهم، فأثبتوا ان العمر، مجرد رقم. ونال الفيديو الذي انتشر لهؤلاء اليابانيين اعجاب وتقدير الکثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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