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جهود صهيونية للوساطة بين البرهان وحميدتي في السودان

جهود صهيونية للوساطة بين البرهان وحميدتي في السودان
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

عرض الكيان الصهيوني استضافة محادثات بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بحسب بيان لوزير خارجيتها إيلي كوهين وتصريحات مسؤولين آخرين.

العالم - السودان

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين قوله في بيان: “منذ اندلاع القتال في البلاد، تعمل إسرائيل عبر قنوات مختلفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتقدم الذي جرى إحرازه خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات مع الجانبين واعد جدا”.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن ثلاثة مسؤولين بالخارجية الإسرائيلية قولهم “قدم المسؤولون الإسرائيليون الاقتراح إلى البرهان وحميدتي، بعد عدة مكالمات منفصلة بين المسؤولين الإسرائيليين والجنرالين، أظهر بعضها تقدما.”

وأوضح المسؤولون في الخارجية الإسرائيلية إن كلا من البرهان وحميدتي، لم يستبعدا الاقتراح الإسرائيلي وأعطيا الانطباع بأن كلاهما يفكر فيه بإيجابية.

وأضافوا أن “إسرائيل نسقت جهودها مع إدارة بايدن ودول في المنطقة وأطلعتهم على الاقتراح”.

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