رئيس وزراء كازاخستان يزور طهران غدا الاربعاء

العالم - ايران

وصرح جمشيدي أنه من المقرر ان يناقش الضيف الكازاخي في طهران مع النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر، العلاقات بين ايران وكازاخستان وتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها الرئيسان الايراني والكازاخي بخصوص تعزيز التعاون الشامل في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين الجانبين.

وقال: ان التنسيق لرفع مستوى التعاون بين طهران وأستانة في مجالات النقل والصادرات والخدمات التقنية والهندسية والترانزيت والطاقة والعلاقات المصرفية يعتبر من أهم المواضيع التي سيناقشها رئيس الوزراء الكازاخي مع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.