أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

-ابرار ..

إجتماع رباعي لوزراء دفاع إيران وروسيا وتركيا وسوريا في العاصمة الروسية موسكو اليوم ..

- جوان ..

الكيان الصهيوني يخطط لإغتيالات تستهدف قادة المقاومة الفلسطينية هلعا من إشتعال عدة جبهات .

- سياست روز ..

الفصائل الفلسطينية تنذر الكيان الصهيوني بوقوع مواجهة شاملة بأي إستهداف إرهابي لقادة المقاومة .

- مردم سالاري ..

محافل رسمية ببغداد تتحدث عن زيارة قريبة للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد لطهران.

- اطلاعات ..

السوداني يثمن تضحيات الحشد الشعبي في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق .

- قدس ..

متظاهرون غاضبون في العاصمة الأرمينية يريفان يضرمون النار بعلمي جمهورية أذربيجان وتركيا ..

- اعتماد ..

الإعتقالات الأخيرة الواسعة لرموز المعارضة بتونس تضع الديمقراطية التونسية الناشئة في مهب الريح .

- رسالت ..

تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية , وإستعدادات عسكرية يابانية لإسقاط صاروخ كوري شمالي..

- كيهان ..

أوساط عسكرية وأمنية بفلسطين المحتلة تعترف بإضمحلال قدرات الكيان الصهيوني على الردع .

- خراسان ..

إشتداد المعارك في السودان .. غارات جوية على مناطق سكنية وقصف مدفعي وأزمة إنسانية خطيرة .

- ايران ..

محافل صحفية أمريكية تذعن بواقع تسارع وتيرة أفول وتراجع مكانة الدولار في الإقتصاد العالمي .

- آفتاب يزد ..

حكومة طالبان تنفي ما ذكرته وثيقة سرية مسربة للبنتاغون بشأن تحول أفغانستان لمرتع لـ"داعش" .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

Sv

1- آرمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في الشأن التونسي في مقالها ( نهاية " الربيع العربي") ..

ما اصطُلح على تسميته بالربيع العربي بدأ بتونس باضرام بائع الخضار الشاب محمد بوعزيزي النار بنفسه احتجاجا على ظلم السلطات عام 2011 لتندلع ثورة اطاحت بالنظام الديكتاتوري, الا ان ما تشهده تونس اليوم مؤشر مؤسف على انكفاء التجربة الديمقراطية وانحسارها بتونس ..

( إن حملة الإعتقالات الواسعة لرموز المعارضة وخاصة إعتقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة, إعلان عملي على نهاية الربيع العربي)

ان ما يحدث في تونس على مدى سنوات ما بعد ثورتها هو مواجهة سياسية بين احزاب وتيارات سياسية مختلفة اتخذت طابعا تصعيديا خاصة بعد فوز حزب النهضة الاسلامي الميول بالانتخابات البرلمانية وتشكيله الحكومة , فالرئيس التونسي قيس سعيد استغل الاستياء الداخلي من الازمة الاقتصادية لحل الحكومة وتجميد البرلمان بيوليو 2021 محملا النهضة مسؤولية تردي الاوضاع ومبررا حصر السلطات بيده بالحيلولة دون ظهور ديكتاتورية ايديولوجية. في الواقع تونس سجلت بدء الربيع العربي وتسجل اليوم نهايته رسميا وعمليا .

2- جوان ..

في مقالها (إحياء سياسة الإغتيالات هلعا من إشتعال الجبهات) كتبت صحيفة جوان ..

حكومة نتنياهو تخطط للعودة لسيناريو القيام باغتيالات تستهدف قادة المقاومة وذلك في حسابات خاطئة يتصور الكيان بانها ستجنبه مواجهة حرب في عدة جبهات في آن واحد .

( نتنياهو دعا الجيش والأجهزة الأمنية لوضع خطط سرية لإغتيال قادة المقاومة في غزة والضفة وحتى في سوريا ولبنان)

بالطبع حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من ان هذا المخطط سيشعل نيران حرب شاملة على امتداد جميع الجبهات .

ان الكيان يتصور ان اغتيال قادة المقاومة سيحول دون انزلاقه بحرب على عدة جبهات في حالة تنفيذ مخططاته التصعيدية بالضفة الغربية , وهي مخططات تستهدف شن اقتحامات وهجمات اكبر واكثر خطورة في القدس والمدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية بشكل عام , الا ان الامور قد لاتسير وفقا لمخططات تل ابيب , وما حدث قبل مدة من مواجهة الكيان لضربات صاروخية من عدة جهات مجرد نموذج مصغر جدا لما سيحدث باية مواجهة مقبلة .

3- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقريرها ( تفاصيل صادمة عن جرائم توتال في اليمن )..

مع توقف المعارك في اليمن وتبلور مؤشرات توجهات للسلام وانهاء الحرب , بدأت تتكشف خفايا الجرائم الغربية بحق الشعب اليمني واحدة تلو الاخرى , فالى جانب دعم الغرب تسليحيا وسياسيا للتحالف السعودي على مدى سنوات الحرب ..

( أزاحت صحيفة نوفل ابزرفاتور الفرنسية الستار عن تسبب شركة توتال بتلوث بيئي خطير باليمن بدفنها نفايات سامة بقعر مياهه الإقليمية)

وحسب هذه الصحيفة الفرنسية , دأبت شركة توتال النفطية الفرنسية على دفن نفايات ومواد سامة في قعر المياه الاقليمية اليمنية بصورة سرية على مدى عقدين من نشاطاتها النفطية في البحر الاحمر, الامر الذي ادى الى حدوث تلوث بيئي خطير في التربة وفي المياه الجوفية باليمن الى جانب حدوث امراض مستعصية بين المواطنين اليمنيين وحالات تسبب خطيرة غامضة.

4- اعتماد ..

صحيفة اعتماد كتبت عن الاوضاع في السودان في مقالها (خلفيات المعارك الدائرة في السودان )..

السودان يشهد حربا دامية بين جنرالين بالقوات المسلحة في اطار صراع على السلطة يتخفى خلف ذرائع وتسميات مختلفة .

( إن السودان خاضع منذ نحو أربع سنوات لسيطرة الجيش سواء بشكل مباشر اوعبر تشكيلات مشتركة في ظاهر الأمر مع قوى سياسية)

وكل ذلك وسط جدل مستمر وعمليات شد وجذب بشأن تشكيل حكومة مدنية منتخبة , جدل تمخض عن توقيع قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الحاكم الجنرال عبد الفتاح البرهان على اتفاق سياسي اطاري مع الاحزاب السياسية بشأن آليات تشكيل حكومة مدنية وعودة الجيش لثكناته ودمج قوات الدعم السريع بالجيش ,الا ان قائد هذه القوات الجنرال "حميدتي" رفض هذا اللاتفاق لتندلع معارك طاحنة بين الجيش والدعم السريع . في الواقع ان الحرب بين الجنرالات بالسودان صراع مفتوح على السلطة يدفع الشعب السوداني ثمنه ويهدد مستقبل السودان والعملية السياسة برمتها .

5- رسالت ..

في تقريرها ( تقاقم التوتر بين اليابان وكوريا الشمالية ) كتبت صحيفة رسالت ..

الى جانب تلبد المزيد من السحب القاتمة في اجواء شبه الجزيرة الكورية , هناك اجواء تصعيد خطير بين اليابان وكوريا الشمالية ز

( وزير الدفاع الياباني اصدر تعليمات للجيش بإسقاط أي صاروخ بالستي كوري شمالي ينتهك أجواء اليابان )

تعليمات الوزير تشمل ايضا الاستعداد لتدمير القمر الصناعي الجاسوسي الذي تعتزم بيونغ يانغ اطلاقه وذلك في حالة سقوطه على اراض يابانية او انتهاكه لاجواء اليابان. ان هناك تصعيدأ وتصعيدلأ متنقابلا بين طوكيو وبيونغ يانغ تغذيه ذكريات مريرة ترتبط باحداث الحرب العالمية الثانية .

6- مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في تقريرها ( صمت كييف إزاء موضوع الهجوم المضاد)..

هناك انباء وتقارير دولية عن تحركات عسكرية اوكرانية واسعة النطاق شرق نهر دنيبر عززت التوقعات الخاصة باعداد اوكرانيا هجوما ربيعيا مضادا واسع النطاق.. الا ان

( كييف فضلت الصمت إزاء هذه التقارير وربما إنتظارا لتسلم دفعات جديدة من السلاح الغربي وسط تكهنات تشكك بقدرات أوكرانيا)

وبالطبع تتحدث التقارير عن خطط عسكرية روسية مضادة وتقدم عسكري روسي يوشك ان يكمل السيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية .