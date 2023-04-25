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شاهد.. تداعيات الحرب في السودان علی حياة المدنيين

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

مع استمرار الصراع في السودان، بدأت تداعيات الحرب تظهر بشکل مخيف علی حياة المدنيين المحاصرين في البيوت.

العالم - السودان

هناك من يعتقد بأن آثار الحروب والصراعات هي فقط على الميدان والوضع العسكري والأمني. لكن للصراعات آثار مدمرة على المجتمع امنياً واقتصادياً وحتى فكرياً. الصراع المندلع في السودان بدأ يلقي بظلاله على المجتمع السوداني مع الحديث عن أن كثيراً من السودانيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى آثار كارثية أخرى بدأت تخيم على السودان.

علی مواقع التواصل، لايزال الوضع في السودان يشكل ترند، فقد کتب "ناصر العتيبي":"ما يحدث في السودان هو من الدروس المستفادة. نقص المياه، نهب مستودعات الحبوب. لذلك يجب وضع مستودعات خزن استراتيجي على مستوى المدن والقرى حفاظا على الامن الغذائي في حالة الحروب والكوارث الطبيعية".

وجاء في تغريدة علی حساب "سحابة صيف":"الأمن الغذائي يجعلنا نفكر مليون مرة قبل أن نستثمر زراعياً في دول أخرى. فما حصل في أوكرانيا والسودان وغيرهما يجعل الأولوية الزراعة المحلية لديمومة الأمن الغذائي وعلينا التركيز باستثمار السيول ببناء سدود لإدارة مائية جيدة".

أما "ناصر المطيري" فغرد:"يتكرر النموذجان السوري والليبي في السودان لتصبح ساحة مواجهة بين قوى دولية ونفوذ اقليمي يغذي أمراء الحرب ويذكي نيران المعارك، في حين لايزال الدور السياسي الدولي والعربي دون مستوى الحدث وتداعياته الكارثية على الأمن الإنساني والكيان السوداني".

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