شاهد.. رياضيون يابانيون يثبتون أن العمر مجرد رقم

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وانتشر فيديو لرياضيين يابانيين في مجال کرة القدم، يتخطون عمر الثمانين يمارسون الرياضة، فنال الفيديو اعجاب الکثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق "بسبراد":"إنه أمر ملهم للغاية حين نرى فرقاً أعمار لاعبيها فوق الثمانين يمارسون كرة القدم".

وغرد "محمد الحصينان":"فعلاً العمر مجرد رقم. هذا دوري كرة قدم لكبار السن في اليابان. عادة يحظر ممارسة رياضات تنافسية للمسنين في اليابان لمخاطرها الصحية ولكن هذه المبادرة تهدف لتحسين التواصل الاجتماعي عند هذه الفئة العمرية".

لکن "عماني" کان له رأي أخر، حيث غرد کاتباً:"رياضة غير مناسبة لكبار السن لأن التعرض للكسور قدر يصعب علاجها. الرياضة ضرورية لكل انسان لكن لكل شخص ما يناسبه".