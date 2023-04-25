بايدن يعلن ترشحه للرئاسة رسميا ..والجمهوريون يصفونه بـــ'المتوهم'

العالم - الأميركيتان

جاء ذلك في مقطع فيديو صدر في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال بايدن إن "المعركة من أجل روح الأمة لم تكتمل بعد"، وقال إن معركته الانتخابية ستكون ضد التطرف الجمهوري، مجادلا بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة ما أسماه "شخصية الأمة".

وتابع بايدن: "السؤال الذي نواجهه اليوم هو ما إذا كان لدينا في السنوات المقبلة مزيدا من الحرية أو قدرا أقل من الحرية. أنا أعرف ما أريد أن يكون الجواب، وأعتقد أنك أيضا تعرف ذلك. هذا ليس وقت الرضا عن النفس، لهذا السبب أترشح لإعادة انتخابي".

كذلك أعلنت نائبته كامالا هاريس عن ترشحها لمنصب نائب الرئيس، حيث أصدرت هاريس بيانا وصفت فيه انتخابات 2024 بأنها "لحظة محورية في التاريخ الأمريكي".

من جانب آخر، وبعد أن أعلن بايدن خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أنه بايدن "منفصل عن الواقع"لدرجة أنه بعدما تسبب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديرا بأربع سنوات إضافية".

وحذرت من أنه في حال فوزه "فالتضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، معدلات الجريمة سترتفع، مزيد من الفنتانيل سيعبر حدودنا المفتوحة، والعائلات الأمريكية ستكون أسوأ حالا".