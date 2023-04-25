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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الدفاع الروسية : مقتل 645 جنديا ومرتزقا اوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية مع تدمير معدات عسكرية اميركية الصنع
الدفاع السورية : الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع اللجنة الرباعية ناقش تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم الطريق ام 4
الدفاع السورية : الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع اللجنة الرباعية ناقش تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم الطريق ام 4
الدفاع السورية : اجتماع وزراء دفاع ايران وسوريا وروسيا وتركيا بحث موضوع انسحاب القوات التركية من الاراضي السورية
الجيش السوداني: مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم قتل بنيران قوات الدعم السريع
مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: الرئيس بايدن أمر بنشر قدرات في المنطقة بعد اندلاع العنف في السودان
مراسل العالم: مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم بطلق ناري
البيت الأبيض: أمريكا ترى احتمالات لاستمرار الصراع في السودان لكن ترى أيضا إمكانية لوقف إطلاق النار
مراسل العالم: وصول عشرين الف مواطن سوداني الى تشاد وسط تصاعد الاشتباكات في مدينة الجنينة غرب دارفور
قيادة القوات المسلحة السودانية: ندعو أفراد الدعم السريع للانضمام الى الجيش ونؤكد أن مؤسستهم السابقة لم يعد لها مكان بالمنظومة الأمنية
الدفاع السورية : الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع اللجنة الرباعية ناقش تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم الطريق ام 4
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.