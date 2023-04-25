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الدفاع السورية : الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع اللجنة الرباعية ناقش تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم الطريق ام 4

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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