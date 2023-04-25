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الأردن.. الكشف عن حالة النائب الموقوف لدى 'إسرائيل'

الأردن.. الكشف عن حالة النائب الموقوف لدى 'إسرائيل'
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، ان السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، زار النائب الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية، عماد العدوان.

العالم- الاردن

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، سنان المجالي إن "العدوان أبلغ السفير بأنه بـ"صحة جيدة وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا".

وأشارت الخارجية إلى أن "النائب طلب من السفير إبلاغ عائلته أنه بصحة جيدة، مؤكدة أن السفير "تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".

وقالت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأحد إن "إسرائيل اعتقلت النائب بالبرلمان الأردني عماد العدوان، للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية، مبينة أن النائب عبر معبرا حدوديا رئيسيا على طول نهر الأردن في وقت سابق من يوم الأحد بالسيارة".

وزعمت السلطات الإسرائيلية أنها "أحبطت "محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".

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