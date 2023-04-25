هواجس الكيان الصهيوني من الاتفاق الايراني السعودي

العالم – العين الإسرائيلية

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أشار محمد علي الى أن هذا الغموض البناء كان يخدم سياسته واظهار نفسه كأنه الضحية وانه الضعيف المحاصر من قبل هذا الكم من العالم العربي والعالم العربي والاسلامي.

واعتبر محمد علي ان الكيان الان يريد ان يقول - وفي ذلك اطار جزء من المناكفات والصراعات الداخلية- وهذا ما اثار الموجة في انه كشف بان الكيان ليس ضحية بل ان الكيان يمتلك سلاحا، لكن هو يريد ان يقول نحن قادرون على خيار شمشون فاذا خسرنا واذا وجدنا انفسنا في موقع صعب يمكن ان نستعمل هذا السلاح ولكن هل هذه القوه تناسب جغرافية الكيان وطبيعة الكيان، سبق لمحور المقاومه النشر صورا لمفاعل ديمونه فهو سر الاكبر في الكيان بمعنى ان هذا المحور قادر على توجيه ضربه لهذه فأيه ضرب بالكيان لهذا الامل تنهي الكيان الاسرائيلي.

كما يتناول برنامج "العين الاسرائيلية"، مواضيع عده تتعلق فيما كشفه إيهود باراك علنا وللمره الاولى عن حيازة الكيان الاسرائيلي لاسلحة نووية وهو ما كان له تداعيات في الداخل الصهيوني فضلا عن القلق الذي يعيشه الكيان جراء الاتفاق الايراني السعودي وجراء القتال في السودان.

ويسلط برنامج"العين الاسرائيلية"الضوء علىاتصالات الكيان الصهيوني لانهاء الحرب على اليمن، اضافه الى الاحتجاجات المستمره ضد حكومة بنيامين نتنياهو والتحذيرات الاستخبارية الصهيونية من مخاطر أمنية تحيط بالكيان

ويلقي برنامج"العين الاسرائيلية"الضوء على تكتم كيان الاحتلال الاسرائيلي على حيازته لترسانة من الاسلحه النوويه تضم مئات القنابل الذرية على ما يقال، غير ان الامر لم يعد سراً، بعد ان كشف ايهود براك رئيس الحكومة الصهيونيه السابق ان الكيان يملك اسلحة نووية حربية.

وناقش البرنامج ما كشفته جهود ايهود باراك علنا على وجود هذا السلاح النووي في الكيان الاسرائيلي استحوذ على تعليقات وردود افعال كثيره في مواقع التواصل الاجتماعي، دعت الى اعتقاله بسبب افشائه سرا يعرّض "اسرائيل" الى الخطر وهذا بعدما ما نشر على صفحات الفيسبوك.

وتناول البرنامج الاتفاق الايراني السعودي الذي لازال يثير هواجسا لدى كيان الاسرائيلي والذي لا يترك فرصة في اعلامه الا ويعلنوا فيه عن قلقه الكبير من تداعيات هذا الاتفاق على واقعه ومستقبله ومستقبل اطماعه في المنطقة.

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