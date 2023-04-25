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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مصادر فلسطينية : اطلاق نار يستهدف مستوطنة الون موريه المشيدة على اراضي فلسطينية شرق نابلس بالضفة المحتلة
وزير الدفاع البريطاني : عناصر من البحرية الملكة البريطانية تم نشرهم في منطقة بورتسودان من اجل تأمين المنطقة ومناقشة الخيارات
الدفاع الروسية : مقتل 645 جنديا ومرتزقا اوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية مع تدمير معدات عسكرية اميركية الصنع
الدفاع السورية : الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع اللجنة الرباعية ناقش تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم الطريق ام 4
الدفاع السورية : الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع اللجنة الرباعية ناقش تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم الطريق ام 4
الدفاع السورية : اجتماع وزراء دفاع ايران وسوريا وروسيا وتركيا بحث موضوع انسحاب القوات التركية من الاراضي السورية
وزير الدفاع البريطاني : عناصر من البحرية الملكة البريطانية تم نشرهم في منطقة بورتسودان من اجل تأمين المنطقة ومناقشة الخيارات
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش
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