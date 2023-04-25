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أميرعبداللهيان يلتقي وزير الخارجية العماني في مسقط

أميرعبداللهيان يلتقي وزير الخارجية العماني في مسقط
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

العالم - إيران

ووصل وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد سياسي.

زيارة الوزير عبداللهيان الى مسقط تأتي تلبية لدعوة من نظيره العماني وفي إطار مواصلة المشاورات الإقليمية والمحادثات الثنائية بين البلدين.

وتولي حكومة السيد رئيسي اهمية خاصة للمنطقة ، حيث تعمل على توطيد علاقاتها مع دول الجوار، ولعب دور في تطورات الشرق الأوسط وغرب آسيا.

هذه الجهود تكللت باستئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية والذي لاقى ترحيبا واسعا من قبل دول الجوار.

ويظهر دور عمان في الملف النووي ، ومفاوضات رفع الحظر ، وتبادل الأسرى بين إيران والغرب من جهة ، والمحادثات بين طهران والرياض من جهة أخرى ، قدرة مسقط على حل التحديات الدبلوماسية في المنطقة.

بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين ، وكذلك تصميم طهران ومسقط على زيادة هذا الحجم ، يمكن لسلطنة عمان أن تتعاون مع إيران في مسار تحييد العقوبات من الناحية الاقتصادية.

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