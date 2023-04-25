تسييج 85٪ من الحدود الباكستانية الإيرانية المشتركة

العالم - إيران

وقال التليفزيون الوطني الباكستاني إن اللواء "أحمد شريف" تحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الجيش في روالبندي عن التطورات الأمنية والحوادث الإرهابية وحالة الحدود المشتركة مع الجيران.

وفي إشارة إلى خطة إدارة الحدود بين باكستان وإيران، قال: تم الانتهاء من 85٪ من تسييج الحدود مع إيران، وتم إنشاء 33٪ من الأبراج الحدودية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن: الغرض من هذه الإجراءات الوقائية هو منع الاتجار غير المشروع، خاصة للتعامل مع تهديد الإرهاب، وستستمر هذه العملية بكامل قوتها.

وفي إشارة إلى تسييج 3141 كيلومترا من الحدود البرية لباكستان مع إيران وأفغانستان، قال: تم أيضا استكمال 98 في المائة من السياج البالغ 2611 كيلومترا من الحدود المشتركة مع أفغانستان.

وأقر اللواء أحمد شريف بتصاعد موجة الإرهاب في باكستان منذ انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان، وقال: "إن القوات المسلحة الباكستانية ملتزمة بحرب مستمرة ضد الإرهاب، وفي هذا الصدد، تحديد وقمع العناصر الداخلية مستمرة ".

في منتصف شهر يناير من العام الماضي، خلال محادثة هاتفية مع اللواء باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، قال رئيس لجنة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية أن الحدود المشتركة بين البلدين هي حدود سلام وصداقة وأعلن أن جمهورية باكستان الإسلامية تدعم دائما مصالح جمهورية إيران الإسلامية في الاجتماعات العامة.