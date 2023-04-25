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أميرعبداللهيان: طهران ومسقط متفقتان على القضايا الإقليمية

أميرعبداللهيان: طهران ومسقط متفقتان على القضايا الإقليمية
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان اتفاق طهران ومسقط بشأن القضايا الإقليمية، قائلا إن سلطنة عمان تلعب دائما دورا بناء في محادثات رفع العقوبات.

العالم - إيران

وقال وزير الخارجية الايراني عقب لقائه نظيره العماني ان مباحثاتنا تناولت المشاريع الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين ، واتفقنا على تفعيل هذه المشاريع.

وصرح عبداللهيان للصحافيين: خلال الاجتماع مع وزير الخارجية العماني، تم الاتفاق على عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين قريبا.

أضاف وزير الخارجية الإيرانية: بناء على دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إلى سلطان عمان، تمت مناقشة الإطار الزمني لهذا الاجتماع.

وقال أميرعبداللهيان: لدينا اتفاق حول القضايا الإقليمية، وعمان تلعب دائما دورا بناء في محادثات رفع الحظر، وقد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد.

واضاف عبداللهيان انه منذ زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي إلى مسقط العام الماضي ، شهدنا تقدماً سريعاً في العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي.

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