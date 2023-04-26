آخر أوضاع تدفق اللاجئين السودانيين الى أرتيريا

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واشار الفاتح الى انه لم تكن هنالك استثناءات في الاجلاء ما بين المواطن السوداني والاجنبي، حيث تم اجلاء العديد من البعثات الدبلوماسيه والجاليات والمواطنين السودانيين ما يشير الى حدة الصراع واحتدام المعارك في الخرطوم.

ولفت الفاتح الى وجود عمل كبير على الجانب الاخر حيث نقلت السفارة الاثيوبية مقر عملها الى معبر القلابات الحدودي لتقدم كل الاجراءات في هذا المعبر.

وكان قد قال مسؤولون، أمس الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تضع خططًا لاستقبال مئات الآلاف من الذين يتدفقون عبر الحدود السودانية هربًا من العنف. وأضافوا أن الكثيرين منهم اضطروا للعودة إلى بلدان كانوا قد فروا منها في الماضي.

وقال مسؤولو المفوضية في مؤتمر صحفي في جنيف، إنهم يتأهبون لفرار 270 ألف شخص عبر حدود السودان، وهو رقم متوقع أولي يشمل اللاجئين السودانيين الذين يعبرون إلى جنوب السودان وتشاد وكذلك عودة من كانوا قد نزحوا من جنوب السودان إلى ديارهم.

ولا يغطي هذا التقدير حتى الآن سوى اثنتين من الدول السبع المجاورة للسودان، إذ لم يتم بعد إتمام التقديرات المتعلقة بالعدد المتوقع للنازحين إلى مصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.

ويستضيف السودان ما يربو على مليون لاجئ، كثيرون منهم فروا من صراعات في بلدان مجاورة مثل جنوب السودان. وفضلًا عن ذلك، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عمليات النزوح الداخلي في السودان شملت 3.7 مليون آخرين.

وذكرت المفوضية أن لديها تقارير عن بدء وصول بعض النازحين إلى مصر، لكن لا توجد بعد أرقام دقيقة.

دخل الاقتتال الدامي في السودان يومه الثاني عشر، اليوم الأربعاء، فيما لقي اتفاق وقف النار المعلن لمدة ثلاثة أيام في السودان التزاماً جزئياً في الخرطوم مع بدء سريانه أمس، وسط تسارع في عمليات إجلاء الرعايا الأجانب. ودخلت الهدنة يومها الثاني لكنها لا تزال هشة وسط تقارير عن وقوع اشتباكات متفرقة، واستمرار تحليق طيران الجيش وتحرك قوات الدعم السريع في بعض المدن والأحياء.

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