الإتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة إلى إحترام الحريات

العالم - خاص بالعالم

الاتحاد دعا خلال تجمع عمالي في ذكرى عيد الشغل العالمي السلطات التونسية إلى احترام الحريات معتبرا انه لا بديل عن الحوار الوطني للخروج من الازمة

كلمة امين عام اتحاد الشغل قوطعت أكثر من مرة بهتافات ضد الرئيس قيس سعيد رفعتها مجموعة محدودة من الحاضرين.



فيما اعتبر القيادي بحزب العمال جيلاني الهمامي ان الاتحاد يتجنب التصعيد ضد الرئيس قيس سعيد بسبب ما اسماه وجود اتفاقات تحت الطاولة بين سعيد والطبوبي.

الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سمير الشفي نفى وجود اي اتفاقات سرية مع السلطة مؤكدا ان الاتحاد لن يكون حصان طروادة لدى المعارضة حسب تعبيره.

تعقيدات الأزمة السياسية في تونس مستمرة دون بوادر وشيكة للحل.

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