الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

الإتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة إلى إحترام الحريات

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

مرة أخرى يجدد الاتحاد العام التونسي للشغل معارضته لاسلوب الحكومة في إدارة ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وما يرافقه من تعتيم حسب وصفه.

العالم - خاص بالعالم

الاتحاد دعا خلال تجمع عمالي في ذكرى عيد الشغل العالمي السلطات التونسية إلى احترام الحريات معتبرا انه لا بديل عن الحوار الوطني للخروج من الازمة

كلمة امين عام اتحاد الشغل قوطعت أكثر من مرة بهتافات ضد الرئيس قيس سعيد رفعتها مجموعة محدودة من الحاضرين.

فيما اعتبر القيادي بحزب العمال جيلاني الهمامي ان الاتحاد يتجنب التصعيد ضد الرئيس قيس سعيد بسبب ما اسماه وجود اتفاقات تحت الطاولة بين سعيد والطبوبي.

الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سمير الشفي نفى وجود اي اتفاقات سرية مع السلطة مؤكدا ان الاتحاد لن يكون حصان طروادة لدى المعارضة حسب تعبيره.

تعقيدات الأزمة السياسية في تونس مستمرة دون بوادر وشيكة للحل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

تصاعد الازمة في تونس وقلق ليبي من اوضاع السودان وغضب مغربي جراء التطبيع

شاهد.. وقفة تضامنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس

أشعار عظماء الشعر الفارسي في معرض تونس الدولي للكتاب

شاهد.. ساعة في تونس صممت قبل 4 قرون وتدور الى الوراء!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: بامكان إيران والهند ان تكونا أكثر فعالية في النظام العالمي الجديد

المشاط: جاهزون للسلام بمثل جاهزيتنا للحرب وليختار العدوان الطريق الذي يريده

بالفيديو... الإتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة إلى إحترام الحريات

القوات العراقية تقبض على ستة إرهابيين

أردوغان: الشعب التركي سيقرر مصير بلاده خلال الانتخابات

بالفيديو... طهران تستضيف المؤتمر الدولي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية