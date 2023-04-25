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أوزبكستان: التعاون الأوزبكي الروسي فعال وفي أعلى مستواه

أوزبكستان: التعاون الأوزبكي الروسي فعال وفي أعلى مستواه
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف أن بلاده وروسيا طورتا من علاقتيهما خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى الشراكة الكاملة على الرغم من الظروف الصعبة.

العالم - روسيا

ونقلت وكالة تاس عن ميرضيائيف قوله اليوم في كلمة أمام المشاركين في المعرض الصناعي الدولي (إينوبروم آسيا الوسطى) المقام في طشقند وتلاها نائبه جمشيد خوجاييف: “إنه تم الحفاظ على نمو مطرد في التجارة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون بين الشركات الرائدة في البلدين".

وأشار ميرضيائيف إلى أن عدد المشروعات المشتركة مع روسيا آخذ في الازدياد، وتصل حافظة المشاريع الاستثمارية إلى عشرات المليارات من الدولارات، لافتاً إلى أنه أقيمت شراكات وثيقة بين مناطق البلدين والتي لديها إمكانات كبيرة للتفاعل العملي، وكأمثلة على التعاون الأوزبكي الروسي الفعال تم إنشاء مجمعات صناعية في منطقتي طشقند وجيزاك في أوزبكستان.

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