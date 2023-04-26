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وزير الخارجية الايراني يؤكد على أهمية وحدة تراب اليمن

وزير الخارجية الايراني يؤكد على أهمية وحدة تراب اليمن
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في مسقط مساء الثلاثاء، رئيس الوفد الوطني المفاوض اليمني بحكومة الإنقاذ الوطني محمد عبدالسلام وبحث معه آخر المستجدات في اليمن.

العالم - ایران

وخلال الاجتماع ، قيّم وزير الخارجية الايراني بشكل إيجابي الانفراجات الحاصلة للحالات الإنسانية وتبادل الأسرى.

وشدد أمير عبداللهيان على أهمية وحدة تراب اليمن ، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي مبادرة أو خطة أو عمل يؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار وتفاهم بين الجماعات السياسية اليمنية.

بدوره أعرب رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض ، في هذا الاجتماع ، عن تقديره للدعم الإنساني الذي تقدمه جمهورية إيران الإسلامية لليمن ، وشرح آخر تطورات الحوار مع السعودية في صنعاء في مختلف المجالات.

وقيّم بشكل إيجابي تأثير الاتفاق الأخير بين الرياض وطهران على الأوضاع في المنطقة ، وأضاف: سنستمر في المقاومة والحوار حتى الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الشعب اليمني كله.

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