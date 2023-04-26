رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس

العالم - ايران

وأعلن هذا المجلس في بيان له الثلاثاء: ان رئيس الجمهورية سيلتقي المواطنين في مصلى الإمام الخميني (رض) في مدينة أهواز في الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس المقبل.

وبحسب مساعد الشؤون السياسية والاجتماعية لمحافظة خوزستان ، فإن الجولة التفقدية الثانية لرئيس الجمهورية لخوزستان والتي سيرافقه فيها 12 وزيرا و 2 أو 3 من نوابه ، ستبدا يوم الخميس وتستمر لغاية يوم الجمعة.

وأضاف عبد الله أفرازة شهاوند: سيصل رئيس الجمهورية الى محافظة خوزستان عبر مطار دزفول صباح الخميس ، حيث يقام احتفال رمزي بإحياء 160 مصنعا مغلقا في إحد مصانع دزفول التي تم إحياؤها.

وتابع: كما سيلتقي رئيسي مع أهالي مدينتي دزفول وشوش بعد افتتاح مشروع محطة كهرباء أنديمشك الذي يعمل بالدورة المركبة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاعلامية فان الجولة التفقدية الثانية لوفد الحكومة الى محافظة خوزستان ستشهد عقد لقاءات عامة للمواطنين مع رئيس الجمهورية في مدن أنديمشك وأهواز وشادكان.

ومن ضمن برامج الزيارة؛ تدشين 70 كم من الخط المزدوج لسكك الحديد بين اهواز وانديمشك وافتتاح عدة مشاريع لايصال المياه الى القرى وافتتاح مصفى الغاز في مدينة هويزة واللقاء مع رؤساء العشائر والوجهاء وخالقي فرص العمل والناشطين الاقتصاديين والثقافيين.