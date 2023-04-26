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سقوط كل الهدن في السودان والقلق الإسرائيلي

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

ماذا يعني الدخول الاسرائيلي على خط القتال في السودان، ومحاولات الاتصال بطرفي المواجهة؟

العالم - مع الحدث

  • كيف تقرأ هواجس الكيان من استمرار الاحترام بما يعني انهيار التطبيع والعودة لدعم محور المقاومة؟
  • لماذا سقطت كل دعوات الهدن بين البرهان وحميدتي بما فيها دعوة مجلس الأمن؟
  • هل الوقت الآن هو لإجلاء الرعايا العرب والأجانب لاستمرار القتال والحسم في الميدان؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي خالد الرواس، الصحفي السوداني محمد فرح وهبي، والباحث بالشؤون الاقليمية محمد حسب الرسول.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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