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الإمارات تعلن فقدان الاتصال بالمركبة التي تحمل المستكشف "راشد"

الإمارات تعلن فقدان الاتصال بالمركبة التي تحمل المستكشف
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، يوم الثلاثاء، فقدان الاتصال بالمركبة اليابانية “هاكوتو آر” التي تحمل على متنها المستكشف الإماراتي “راشد”.

العالم - الإمارات

وكانت المركبة اليابانية قد بدأت في وقت سابق المرحلة الأولى من عملية الهبوط المقررة لها على سطح القمر، وجرت محاولات للاتصال بها لتأكيد نجاح هبوطها.

وشرح حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ما جرى في اللحظات الأخيرة قبل فقدان الاتصال بالمركبة، قائلاً إن “المرحلة الأخيرة من الوصول إلى سطح القمر بدأت وانطلق العد التنازلي لهبوط المركبة الحاملة للمستكشف راشد”.

وأضاف: “بدأ تقليل سرعة المركبة حتى الوصول إلى سرعة الصفر بالنسبة لمنطقة الهبوط، ثم سيتم انتظار الإشارة من محطة التحكم في طوكيو”.

ولاحقاً، أعلنت شركة “آي سبيس” عن فقدان الاتصال بمركبة الهبوط “هاكوتو آر”، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة.

وأكدت الشركة أن فريق “آي سبيس” يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.

وقال تاكيشي هاكامادا، الرئيس التنفيذي للشركة في بث مباشر: “فقدنا الاتصال بالمركبة، لذلك علينا أن نفترض أننا لن نستطيع إكمال الهبوط على سطح القمر”.

واشارت وكالة "سبوتنيك" انه لا يزال مهندسو التحكم يحاولون في المهمة استعادة الاتصال بالمركبة.

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