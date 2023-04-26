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وعكة صحية طارئة تمنع أردوغان من متابعة حواره مع صحفيين 

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

توقفت مقابلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع صحفيين أتراك بشكل مفاجئ، بعد شعوره بآلام في المعدة.

العالم - تركيا

وبدأت المقابلة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بسبب الجدول الزمني المزدحم قبل الانتخابات الرئاسية التركية. وتوقف البث المباشر بشكل مفاجئ عندما بدأ صحفي بطرح سؤال حول التعديلات الوزارية المستقبلية. وتسبب التوقف الطويل في إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أردوغان عندما عاد بعد توقف البث المباشر: "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".

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وبعد سؤالين قصيرين، أعلن المشرف على المقابلة مع الزعيم التركي انتهائها من أجل "السماح للسيد الرئيس بالاستراحة".

* الرئاسة التركية: صحة أردوغان على ما يرام

هذا وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام.

وكتب قالن على صفحته الرسمية على "تويتر": "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".

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وعكة صحية طارئة تمنع أردوغان من متابعة حواره مع صحفيين 

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