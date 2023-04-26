الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ايران تُسقط غطرسة الاساطيل الأميركية

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

الجيش الايراني بالمرصاد وفي جهوزية كاملة لمواجهة أي انتهاك لبلاده برا وبحرا وجوا حيث وقعت الغواصة النووية الاميركية فلوريدا في شرك الغواصة الإيرانية فاتح والمشاهد الحية للقوات البحرية الإيرانية تكذب ادعاءات النفي الاميركي، وباتت ايران قادرة على مواجهة الأساطيل المعادية في المنطقة.

العالم - انقلاب الصورة

القدرة الايرانية على حماية حدود إيران على كل المستويات اصبحت حديث لا يمكن ان يرقى له الشك او ان يتسرب إليه اي ارتياد فالوقائع تؤكد هذه الجهوزية على كل المستويات، ليس فقط على مستوى الامن التقليدي بل ايضا الأمن الاستراتيجي لايران.

الممرات المائية في كل المنطقة المحيطة بايران او بالخليج الفارسي عموما وهذا الأمر تؤكده الوقائع والجهوزية الكامة وان الكلام الايراني أصبح متماهي مع الأفعال والوقائع على ما يقوله المسؤولون الايرانيون باعلى المستويات وهذا ما اكده ايضا قائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم الموسوي أن ايران جاهزة للدفاع عن أمنها ضد أي عدوان.

وقال القائد العالم للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي: "لامجال للمقارنة بين التطورات التي حققها الجيش الايراني برا وبحرا وجوا دفاعيا وصاروخيا وفي مجال الطائرات المسيرة فيما كان عليه في السنوات الماضية بامكان الجيش الايراني اليوم صد أي عدوان يهدد أمن البلاد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

عبداللهيان: إيران لا تقدم مساعدة عسكرية لأي طرف في حرب أوكرانيا

وزير الخارجية الايراني يؤكد على أهمية وحدة تراب اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وضع حجر الأساس لمشروع الصلب في خوزستان تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية للمحافظة

هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه

بالفيديو... مسؤول في نظام البشير يعلن خروجه هو وآخرون من السجن

الأدميرال سياري: الشعب الإيراني قضى على تهديدات الأعداء عدة مرات

بدء مسيرة العودة.. فعاليات في عدَّة قرى مهجَّرة في الداخل المحتل

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 26-04-2023