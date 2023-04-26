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وصول دفعة جديدة من اللبنانيون الى مطار بيروت من السودان

وصول دفعة جديدة من اللبنانيون الى مطار بيروت من السودان
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصلت فجر اليوم الأربعاء الى مطار بيروت الدولي، دفعة جديدة من الذين تم اجلاؤهم من السودان عن طريق السعودية وهم 20 لبنانيًا و12 فلسطينيًا مما يحملون وثائق لبنانية، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الذي رحب بوصولهم بأمان الى لبنان.

العالم_لبنان

وأكد خير أن التعاون والتنسيق بين الادارات الرسمية ينعكس ايجابا على المواطنين، وحيا الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم التي تساند لبنان وتخفف من الازمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون.
وقال: نحن لا نتحدث في السياسة، انما ننقل الواقع فنحن حاولنا قدر المستطاع الحفاظ على حياة المواطنين، وقد نجحنا في ذلك، وآمل ان تكون آخر الأزمات.
وأوضح ان مع حلول يوم الاربعاء ووصول الدفعة الثالثة وعددهم 18 مواطنا من السودان الى بور سودان ثم الى جدة ثم الى لبنان، تكون عملية اجلاء اللبنانيين من السودان قد انتهت.

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