مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق المقدسات الإسلامية في الضفة والقدس

العالم-فلسطين

وأقام المستوطنون احتفالاتهم داخل المسجد الإبراهيمي، ضمن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأطلق المستوطنون المفرقعات النارية وواصلوا تدنيسهم المسجد، في استفزاز صريح لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، وضمن السياسة التهويدية لحكومة الاحتلال المتطرفة.

ويواصل الاحتلال والمستوطنون عدوانهم ضد المقدسات الإسلامية، ويسعون إلى تكريس سرقة المسجد الإبراهيمي وتهويده، من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية.

ومنعت قوات الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 42 مرة خلال شهر مارس المنصرم، في حين منع ذلك 613 مرة وأغلق المسجد في وجه المصلين 10 أيام خلال عام 2022 المنصرم.