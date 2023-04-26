مسؤول ايراني: طائرة شحن مصنعة محليا ستحلق في يونيو القادم

العالم - ايران

وأشار المسؤول الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس الى آخر الاخبار عن هذه الطائرة وقال: اننا طورنا طائرة " سيمرغ " خلال فترة عمل استغرقت أكثر من 10 أعوام على اساس مشروع طائرة " ايران – 140" الذي لم ير النور بسبب عدم تعاون الشركة المصنعة في المنشأ .

وأعرب رئیس منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع عن أمله بأن تكون الطائرة عند حسن ظن القوات المسلحة والاسطول التجاري، مؤكدا أن الاختبارات التي اجريت عليها كانت جيدة للغاية.

وتطرق " خواجه فرد " الى الاقتراحات التي قدمها القسم التجاري في ايران الاسلامية لاستخدام هذه الطائرة، موضحا أن هذا القسم اقترح استخدامها في مجالها التجاري بطاقة شحن بين 4 الى 6 أطنان.