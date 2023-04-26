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هل السودان امام مشهد دموي بالمدى المنظور؟

هل السودان امام مشهد دموي بالمدى المنظور؟
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث الاستراتيجي خالد الرواس، أن السودان أمام مشهد دموي بالمدى المنظور بسبب تمسك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمطالبهما للوصول إلى السلطة على حساب السلطة المدنية.

العالم - خاص بالعالم

وقال الرواس في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن السودان أمام صراع على خلفية النفوذ والسلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضح الرواس، أن تحكيم الجيش لسيطرته على بعض المناطق لن يحسم المعركة لأن قوات الدعم السريع أيضا متمسكة بمطالب سلطوية قبل أي مطلب آخر.

وبين الباحث السياسي أن المشهد السوداني أمام مشهد دموي بالمدى المنظور من حيث الحل المباشر لأن الطرفين متمسكان بمطالبها للاستيلاء على السلطة على الحكم على حساب السلطة المدنية، مشيرا إلى أن الحكومة المدنية كان من المفترض أن تشكل في عام 2019 حسب الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأكد الرواس أن السودأن يرزح تحت أزمات اقتصادية وسياسية ومالية على كافة الصعد، لكن جاء الوقت لتنفيذ ما اتفق عليه في عام 2019 لتسليم الحكم في البلاد مشيرا إلى أن هذا الأمر هو بداية حل الأمومة السودانية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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