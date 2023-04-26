أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 26 إبريل 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- سياست روز ..

تأكيد وزراء دفاع إيران وروسيا وسوريا وتركيا على وحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب .

- خراسان ..

هجوم سيبراني واسع يستهدف مواقع للموساد ووزارات عديدة في فلسطين المحتلة ..

- جمهوري اسلامي ..

إتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين طرفي النزاع المسلح في السودان .

- ارمان ملي ..

غوتيريش يحذر من حدوث إمتدادات إقليمية بالغة الخطورة للحرب الدائرة في السودان .

- ابرار ..

حملة إعتقالات واسعة تطال ناشطين سياسيين وصحفيين ومحامين بتركيا على عتبة الإنتخابات الرئاسية .

- قدس ..

وزير الصناعة والمعادن والتجارة يتحدث عن قرب إستئناف العلاقات التجارية بين إيران والسعودية ..

- مردم سالاري ..

قائد بحرية الجيش ينوه بتصنيع صواريخ كروز سطح سطح عالية السرعة والمناورة .

-كيهان ..

منظمة شنغهاي للتعاون تنضم لقائمة المنظمات والدول التي قررت وضع التعامل بالدولار جانبا .

- ايران ..

كولومبيا تطرد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غايدو من أراضيها بتهمة الاقامة غير القانونية .

- اطلاعات ..

إنفجار في مركز لشرطة مكافحة الإرهاب بباكستان يوقع ستة عشر قتيلا وعشرات الجرحى.

- جوان ..

الرئيس الأمريكي بايدن يرشح رسميا في الإنتخابات الرئاسية المقبلة رغم بلوغه الحادية والثمانين.

- افتاب يزد ..

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي يحذر من إحتمال إندلاع حرب عالمية جديدة .

مقالات

1- ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن الانتخابات القريبة في تركيا في مقالها (أردوغان قد يحتفظ بأوراق رابحة )..

الانتخابات القريبة في تركيا قد تكون الحدث الرئيسي الذي ستشهده المنطقة هذا العام نظرا لاهمية نتائجها من الناحية الاستراتيجية والسياسية , فنتائجها قد تترك بصمات عميقة على السياسة الخارجية التركية ناهيك عن تاثيراتها الداخلية بتركيا نفسها .

(تركيا مقبلة على إنتخابات مفصلية حيث يستعد أردوغان ومنافسه الرئيسي مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو لخوض منافسة شرسة)

اردوغان يناور على وعود بتحسين الاوضاع الاقتصادية ملوحا باكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز بالبحر الاسود ويناور على جهود حكومته في اغاثة منكوبي الزلزال, وفي المقابل يطرح منافسُه اتهامات لاردوغان وحزبه الحاكم بشأن مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصاية واخرى تتحدث عن انتهاك الحريات العامة , كما يناور المرشح الرئاسي كمال كليجدار الذي يمثل ستةَ احزاب معارِضة على ورقةِ كسب تأييد الاقليات العرقية والمذهبية ووعودٍ باحياء الديمقراطية , من الصعب البتُّ مسبقا بنتائج هذه الانتخابات خاصة في ظل احتمالِ ان يكون في جعبة اردوغان اوراقٌ رابحة ما قد يكشف عنها عشيةَ الانتخابات .

2- كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في مقالها(قلق أمريكي من الإستدارة السعودية).

حملت الاشهرُ الاخيرة مؤشرات واضحة على حدوث تغيير في السياسة السعودية , فإبداءُ السعودية رغبة علنية في التطبيع مع دمشق , وقيامُها بابرام اتفاق مع ايران لاستئناف العلاقات وتحركُها لبدءِ مباحثات سلام مع صنعاء , مؤشراتٌ واضحة على هذا التغيير.

( إن هذه الإستدارة المهمة في السياسة الخارجية السعودية أثارت إستياء وقلق واشنطن التي سارعت لإرسال مبعوثين للرياض)

امريكا قلقة من ان تؤدي هذه التغييرات في السياسة السعودية الى ايجاد معادلات وموازنات اقليمية جديدة ليست في صالح استراتيجيات الولايات المتحدة وحليفاتها الغربيات , موازناتٌ تتجسد بتعزيز العلاقات الايرانية العربية خاصة بين ايران والسعودية وتعثُّرِ مسارِ التطبيع بين الكيان والبلدان العربية وانهيارِ مخططِ ايجادِ محورٍ عبري عربي بالمنطقة. وبالطبع هناك قلق امريكي بشأن تاثير هذه الاستدارة السعودية على تعزيز قدرات منظمة اوبك ايضا.

3- جوان ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( باكو ومحاصرة قرى أرمينية ) كتبت صحيفة جوان..

ارمينيا اعلنت عن تصعيد جارتها اللدودة جمهورية اذربيجان للمزيد من الاجراءات الاستفزازية باقامة حواجز ومفارز عسكرية في معبر لاجين الذي يربط مناطق سكانٍ أرمن بمنطقةِ قره باغ المتنازع عليها بين البلدين بأرمينيا .

( يريفان تقول إن اقامة جمهورية أذربيجان حواجز بمعبر لاجين فرضت حصارا لا إنسانيا على أربع قرى أرمينية بقره باغ)

وتتهم ارمينيا باكو بتجاهلِ الاتفاقيات الثنائية بشأن قره باغ ولاجين وبتصعيد الاجواء بشكل مستمر ودفعِ الامور نحو اشعال نيران حرب جديدة, هذا وشجبت محافل في المنظمة الدولية ما اعتبرته بالاجراءات التصعيىية الاستفزازية التي تقوم بها باكو في قره باغ ولاجين .