الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. هدنة هشة في السودان مع تواصل عمليات إجلاء الرعايا

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كارثة إنسانية تهدد السودان مع تواصل القتال هناك لليوم الـ 11 على التوالي. وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن إن التقارير الواردة من الخرطوم ترسم صورة قاتمة. وأضاف أن الناس عالقون داخل المنازل وأن إمدادات الغذاء والدواء تتلاشى. واوضح غوتيريش أن ثلث سكان السودان احتاجوا لمساعدات إنسانية قبل الأزمة محذرا من ارتفاع العدد بشكل حاد في الإيام القادمة.

روابط ذات صلة

وصول دفعة جديدة من اللبنانيون الى مطار بيروت من السودان

دعوات للتظاهر في السودان لوقف الاقتتال وأنباء عن نقل عمر البشير إلى مستشفى عسكري

شاهد.. هل السودان امام مشهد دموي بالمدى المنظور؟

السعودية تستقبل سفينة إجلاء على متنها 1687 شخصا قادمة من السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأدميرال سياري: الشعب الإيراني قضى على تهديدات الأعداء عدة مرات

بدء مسيرة العودة.. فعاليات في عدَّة قرى مهجَّرة في الداخل المحتل

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 26-04-2023

فيديوغرافيك.. هدنة هشة في السودان مع تواصل عمليات إجلاء الرعايا

تلامذة بريطانيون يسرقون الساندويتشات في المدارس بسبب الجوع!

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 26 إبريل 2023