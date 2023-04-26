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الأدميرال سياري: الشعب الإيراني قضى على تهديدات الأعداء عدة مرات

الأدميرال سياري: الشعب الإيراني قضى على تهديدات الأعداء عدة مرات
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد قائد الجيش الايراني للشؤون التنسيقية الأدميرال "حبيب الله سياري " أن الشعب الإيراني قضى على تهديدات الأعداء أكثر من مرة على مدى التاريخ.

العالم - ايران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها الادميرال " سياري " في مراسم افتتاح الدورة الـ 21 للنخبة العسكرية التي اقيمت في مركز التدريب لجنود سلاح البر في الجيش، وأكد على الدور الأساسي الذي يؤديه الجيش في الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية الايرانية.

وتابع قائلا: ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتعاون مع القوات المسلحة الاخرى استطاع الحاق الهزيمة بجيش العدو المدجج بالسلاح الذي وقفت الى جانبه الكثير من دول العالم في مرحلة الدفاع المقدس في الحرب التي فرضها صدام على ايران (1980-1988).

وشدد هذا المسؤول العسكري على أن امتلاك ايران الاسلامية قوة الردع، من شأنه أن يمنع الاعداء من الاساءة الى استقلال ايران وسيادتها الوطنية.

وأكد ضرورة تحديث التقنية في المعدات الدفاعية للصمود بوجه الأعداء وقال: ان ايران تتبوأ في الوقت الحالي أعلى مرتبة من الاستعداد القتالي، حيث يعود الفضل في ذلك الى تحديث المعدات واستخدام التقنيات الحديثة وزيادة القوة الصاروخية والسايبرية والحروب الالكترونية.

وأشار الى بلوغ ايران مرحلة الاكتفاء الذاتي في توفير المعدات الدفاعية وقال: ان بلوغ هذه المرحلة انما تم بفضل الاعتماد على قدرات الخبراء والنخبة في داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي أدى الى تعاظم قوة الردع لديها بشكل ملحوظ.

وأضاف قائلا: اننا نستفيد من الخبرة العلمية لدى شباننا في القوات الـ 4 بالجيش لتوفير المعدات العسكرية الحديثة، حيث أن الكثير من دول العالم يرغبون بشراء هذه المعدات التي انتجها شباننا الثوريون الغيارى.

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