وزير خارجية ايران يتوجه الى لبنان

العالم- ايران

واجرى وزير الخارجية الايراني في مسقط، مباحثات مع نظيره العماني "بدر البوسعيدي" وعدد من كبار المسؤولين لهذا البلد.

وفي لقائه وزير خارجية عمان، اشار "امير عبداللهيان" الى استضافة مسقط المفاوضات بين طهران والرياض؛ واصفا التعاون الاقليمي، ضرورة اساسية، ومعربا عن ارتياحه لقاء الظروف الاقليمية الواعدة التي تحققت في اطار سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحكومة الايرانية الثالثة عشرة.

امير عبداللهيان، شدد خلال المباحثات مع المسؤولين العمانيين، على ان "الامن الشامل الذي لن يتجزأ، يشكل ضرورة اساسية للمنظمة اليوم"، وعليه فقد اعتبر وجود القوات الاجنبية، مكلفا ومخلا بالامن الاقليميين.

وعلى صعيد اخر، تباحث وزير الخارجية الايراني في مقر السفارة الايرانية بمسقط، مع كبير مفاوضي حكومة الانقاذ الوطني اليمنية "محمد عبد السلام"؛ حيث اعتبر الانفراجة الحاصلة في مجال الملف الانساني وتبادل الاسرى، ايجابيا.

كما اكد امير عبداللهيان خلال هذا اللقاء، ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي اليمنية؛ معلنا ترحيب الجمهورية الاسلامية الايرانية لكافة المبادرات التي تؤدي الى رفع الحصار عن اليمن واقامة وقف النار الشامل والوافق بين التيارات اليمنة جميعا.