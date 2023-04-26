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وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يغادر مسقط متوجها الى العاصمة اللبنانية بيروت ضمن محطته الثانية من جولته الاقليمية

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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