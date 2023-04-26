مخبر: بحثنا التبادل التجاري بالعملات المحلية مع كازاخستان

العالم- ايران

واوضح مخبر في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء كازاخستان، عليخان اسماعيلوف اليوم الاربعاء: تطرقنا خلال اللقاءات الى تفاصيل اسواق النفط وتصدير الكهرباء وتم بحث التجارة وتفعيل السياحة بين البلدين وتفعيل شركة للملاحة الجوية واستثمار الطاقات بين البلدين والتبادل الاقتصادي بالعملة المحلية لكلا البلدين.

من جانبه قال رئيس وزراء كازاخستان عليخان اسماعيلوف: ان الزيارة تخللت مباحثات مطولة والعلاقات بين البلدين عريقة، معتبرا ان يران تعتبر سوقا جيدة لكازاخستان وبلاده على استعداد لزيادة الصادرات الى إيران واقترحنا تسويق بعض المنتجات الغذائية في ايران.

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، استقبل رئيس وزراء كازاخستان، عليخان اسماعيلوف، الذي وصل إلى طهران قبل ظهر اليوم الأربعاء على رأس وفد رفيع، في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران.

وبدأت المحادثات الرسمية بين وفدي إيران وكازاخستان بهدف متابعة الاتفاقیات التي توصل إليها رئيسا البلدين العام الماضي في طهران.

ويكون التخطيط والتنسيق لتحسين مستوى التعاون بين طهران وأستانا في مجال النقل والصادرات والخدمات الفنية والهندسية والترانزيت والتعاون في مجال الطاقة والعلاقات المصرفية من أهم محاور هذه المحادثات.

يذكر انه قام الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بزيارة ايران واللقاء مع الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، في العام الماضي والتي تم من خلالها التوقيع على 9 وثائق للتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.