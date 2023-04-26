العميد صباحي يكشف عن آخر إنجازات قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني

العالم – من طهران

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" من طهران "، وبسؤال العميد صباحي فيما يتعلق بقوة ومكانة الدفاع الجوي الايرانية مقارنة بدول المنطقة وتقييم هذه القوة والمرتبة التي يمكن وضعها بها اذا تم مقارنتها بنظيراتها الاقليمية أكد العميد صباحي أن قوة الدفاع الجوي لجمهورية إيران الإسلامية تعتبر القوة المطلقة للدفاع الجوي للمنطقة، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها، وان المعدات التي نستخدمها حاليًا في الدفاع الجوي للبلاد، وخاصة في قوات الدفاع الجوي لجمهورية إيران الإسلامية، هي معدات محلية الصنع بنسبة 100 ٪ ، وهي الأكثر حداثة وتطورا قياسا لتكنولوجيا معدات العالم.

وأوضح العميد صباحي:" ليس لدينا أي حاجة أو اعتماد على دول أخرى في مناقشة معدات الدفاع الجوي في جميع المجالات، بما في ذلك الكشف والتعريف، وأنظمة الصراع، وأنظمة المعلومات وأنظمة الدفاع الجوي، ونحن نقف على أقدامنا.

تحقيق التقدم التكنولوجي والقدرة على تصدير معدات الدفاع الجوي

وأضاف العميد صباحي: "في الوقت الحالي ، جميع المعدات التي نستخدمها في الدفاع الجوي للبلاد هي معدات وطنية وتم صنعها من قبل الشباب الايراني، بينما في الماضي كانت معدات الدفاع الجوي للبلاد قليلة جدًا وفي نفس الوقت" كان يتم الاعتماد بشكل كلي على الأجانب، لكننا اليوم وصلنا إلى مستوى من التقدم التكنولوجي والمعرفة في مجال إنتاج معدات الدفاع الجوي، ويمكننا تصدير هذه المعدات.

وأشار العميد صباحي فرد إلى أن أحد أسباب هجوم العالم المتغطرس على برودة النظام البعثي في ​​العراق بعد انتصار الثورة الإسلامية المجيدة هو أن معدات القوات المسلحة والجيش الإيراني كانت تابعة كلياً للاجانب وتم طرد مستشارين عسكريين أجانب ، لذلك اعتقدوا أنه لم يعد بإمكاننا استخدام هذه المعدات وأن هذا هو أفضل وقت لمهاجمة إيران والإطاحة بالنظام الإسلامي، لكنهم لم يكونوا على دراية بالاستخبارات الايرانية للقوات المسلحة وشباب إيران المسلمين المبدعين، حتى يرى الجميع نتائج الحرب، لقد فعلوا ورأوا كيف انتهت بانتصارنا.







وقال العميد صباحي فرد عن تهديدات النظام الصهيوني: إذا كان بإمكانهم فعل شيء ما، فعليهم أن يذهبوا ويضبطوا بلدهم، أو ليس البلد بل الأرض التي اغتصبوها بالقوة، وعليهم أن يذهبوا ويسيطروا عليها، بل ويفكرون في العدوان وهجوم جوي في السماء، لا ينبغي أن يكونوا قدّ يسيء جمهورية إيران الإسلامية ، يعرفون بالطبع كيف سيكون الرد أنهم إذا أرادوا القيام بمثل هذا العمل، فسيواجهون إجابة ساحقة، إجابة سيندمون عليها هم أنفسهم. كما قال قائد الثورة الاسلامية قبل بضع سنوات، 25 سنة القادمة أن الكيان الصهيوني في حالة انحطاط، واليوم نرى أنهم يفعلون شيئاً ويساعدون إن شاء الله سنراهم زوالهم من العالم.

هم أنفسهم ي عرفون أنه ليس عليهم ان يفكروا بأي حماقة ضد ايران، لا ينبغي لأي دولة أن تنظر إلى اليسار إلى السماء المقدسة لإيران لأن سهامنا وصواريخنا جاهزة لإطلاق النار على القلوب السوداء لأعدائنا.







وقسم الدفاع الجوي للبلاد إلى مناطق ومجموعات مختلفة وقال: لقد زدنا نشر المعدات في كل مكان من هذا البلد المقدس الشاسع بناءً على أهميته، فعلى سبيل المثال، في منطقة الدفاع الجوي الجنوبية الشرقية، والتي تشمل الخليج الفارسي وبحر عمان والجزر، فإن المعدات المحلية تعتبرالأكثر تجهيزًا وتطورًا وحداثة بنسبة 100 في المائة والتي اختبرناها واختبرناها في أسوأ الأحوال الجوية القاسية ت م نشر الظروف ، وبالطبع إيران الإسلامية بأكملها مغطاة بأنظمة دفاع جوي.





وأشار العميد صباحي الى استمرار العقوبات بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1357 حتى الآن ، وقال: لم تخفض العقوبات فحسب، بل إنها تزداد يومًا بعد يوم، فكلما زاد فرض العقوبات علينا كلما زادت القوة والذكاء في الشباب الايراني.

وتابع العميد صباحي :"لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده، أنه إذا أردنا أن تكون لدينا إيران قوية، فيجب علينا أن نشمّر عن سواعدنا ونبني معداتنا الخاصة، ومثال على ذلك هو نظام 15 Khordad وهو متوسط ​​إلى قوي جدًا وقوي.

على سبيل المثال ، لدينا معدات أعلى من هذا، لذلك فإن العقوبات لا يمكن أن توقف تقدم البلاد، وتوقف تقدم القوات المسلحة ومعدات الدفاع الجوي، ربما لو لم يتم فرض العقوبات علينا لما وصلنا إلى هذا المستوى من الجاهزية الحقيقية بنسبة 100٪ بمعدات دفاعية مختلفة. نشكر الله على أنها كانت جيدة ومباركة.







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وعن جامعة خاتم الانبياء للدفاع الجوي، أشار العميد صباحي إلى الإجراءات الجيدة التي تم اتخاذها من أجل تعزيز العلم والمعرفة في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الدفاع الجوي، وأوضح أن طلاب هذه الجامعة في المجالات المقبولة، لديهم معدلات عالية للغاية. خريجي المدارس، ويتم اختيارهم وقبولهم في اختبارات صعبة للغاية، وفقا لمرسوم قائد الثورة الاسلامية ، لدينا علاقة وثيقة مع العديد من الجامعات من الدرجة الأولى في البلاد في مجال تبادل المعرفة.

لذلك، لصنع العديد من معداتنا ، نقوم بعمل مشترك ونتعلم منها، لبناء المعدات والدفاع الجوي، نحتاج إلى قوات يمكننا استخدامها، على سبيل المثال ، لمهمة محددة، قمنا بعمل علمي مشترك كبير على المستوى القطري بالتعاون مع المراكز الأكاديمية والوزارية والعسكرية، من أجل استخدام المعدات التي لدينا الآن. لقد وصلنا.





ولفت العميد صباحي الى أن نظام الدفاع في البلاد كان مقتصرا على نظام أو نظامين قبل انتصار الثورة الاسلامية، وأشار إلى أن ثماني سنوات من الدفاع المقدس فرضت علينا مع هذه المعدات الصغيرة لا يمكنك القول إن القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة وحتى في العالم، ولكننا وصلنا الآن إلى وضع حيث لدينا ما نقوله باستخدام معدات أصلية 100٪ ومعدات متطورة جدًا وحديثة.

تجربتي الشخصية هي أنني أرى الأشياء العظيمة التي قمنا بها مقارنة بعصر الدفاع المقدس، أي بالاعتماد على معدات محدودة ، لم نتمكن من إسقاط أكثر من 80 نوعًا من طائرات العدو في عملية والفجر 8.

بالطبع ، كل النجاح لم يكن يعتمد على المعدات، بل كان الإيمان والتضحية، بالاعتماد على قوة التحليل في ثماني سنوات من الدفاع المقدس والاستخدام الأمثل للمعدات المحدودة ، تمكنا من الوقوف أمام الطائرات المتطورة جدًا. عندما فرضوا الحرب علينا لم تكن طائرات العدو أكثر من 200 أو 300 طائرة ، ما حدث عندما أسقطنا حوالي 600 طائرة للنظام البعثي. في نهاية الحرب ، كان لا يزال هناك 900 طائرة للنظام البعثي تقف أمامنا من 40 دولة في العالم، إذا لم نتمكن من استخدام هذه المعدات جيدًا، فلن نفوز أبدًا بالاعتماد على المعدات وحدها.







وشدد العميد صباحي على أمن السماء الإيرانية قائلا:" نحن لم نعلن أن سماء إيران الإسلامية هي أسلم سماء المنطقة، بل أعلن آخرون ذلك، لذلك عندما أعلنوا أن سماء إيران الإسلامية المقدسة. وان سماء جمهورية إيران الإسلامية هي السماء الأكثر أمانًا ، فقد تضاعف عدد الرحلات الجوية التي تمر عبر هذه السماء نتيجة انجازات الدفاع الجوي من حيث المعدات والممرات والقوى العاملة لتتمكن من الحفاظ على هذه الأهمية.



وأشار العميد صباحي إلى العديد من التدريبات الدفاعية الناجحة والفريدة من نوعها على مستوى الدولة ، والتي ستحقق إنجازات جيدة للغاية من أجل الحفاظ على أمن سماء الجمهورية الإسلامية و من الإنجازات التي حققناها حتى الآن ، قمنا ببناء نظام قوي يسمى "باور" 373 ، والذي كان عبارة عن دراسة مفصلة وعلمية حيث تم تنفيذ المعرفة العامة في البلاد على مدار الساعة.

خلال عامين من العمل العلمي المكثف، وتمكنا من زيادة المدى من 150 كم إلى أكثر من 300 كم وأظهرناه للعالم، وان أكثر من دولة أو دولتين في العالم لم تصل إلى القدرة على زيادة قوة أسلحتها ونيرانها الصاروخية إلى أكثر من 300 كم وهذا ما حدث في جمهورية إيران الاسلامية.







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