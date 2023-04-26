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وزير النفط السوري يزور الجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وزير النفط السوري يزور الجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

بدأ وزير النفط السوري الدكتور فراس قدور زيارة عمل إلى العاصمة الجزائرية بدعوة من وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب تستمر يومين.

العالم-سوريا

وكان في استقبال الدكتور قدور في مطار هواري بومدين الدولي الوزير عرقاب، والقائم بأعمال السفارة السورية في الجزائر الوزير المستشار محمد الغزاوي.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور قدور والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة مع مسؤولي مجمعات سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر إضافة إلى زيارة بعض المنشآت الطاقوية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والاستكشاف عن النفط، وفي مجال الغاز والمناجم والمنتجات النفطية، إضافة إلى مجال إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء وتبادل الخبرات.

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