تصنيع جهاز خاص لاستخراج الزيوت اللازمة لإنتاج العطور في دمشق

العالم - خاص بالعالم

مهنة تقليدية ورثها هذا الرجل وامتهنها منذ الصغر أبا عن جد، لكن الحرب على بلاده سوريا جعل استيراد الزيوت أمرا صعبا فيما بات استخراجها أكثر صعوبة وتكلفة.



ونتيجة للتدهور الاقتصادي خلال العامين الماضيين كانت الحاجة أم الاختراع وكان الاعتماد على الخبرات الذاتية والصناعة المحلية هو الحل.

فزكور تحول إلى تصنيع جهازه الخاص لاستخراج الزيوت اللازمة لإنتاج العطور مركزا على استخلاص أكبر كمية من الزيت خاصة أن غراما واحدا منه يحتاج الى عشرة آلاف زهرة جورية.



وعلى الرغم من أن أزمة الكهرباء بسوريا تقف حائلا وعائقا أمام تشغيل جهاز استخراج الزيوت، لكن زكور صانع العطور.

ورغم كل العقبات يعتقد أنه لا يزال منافسا في سوق صناعة العطور وزبائنه الذين يتوافدون الى متجره يثنون على عطوره لجهتي الأسعار المقبولة والجودة.

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