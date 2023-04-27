الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

تصنيع جهاز خاص لاستخراج الزيوت اللازمة لإنتاج العطور في دمشق

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

من الزيت والماء المقطر والكحول تصنع في هذا المتجر بشارع الحمراء بدمشق أفضل المنتجات من العطور التقليدية والغربية.

العالم - خاص بالعالم

مهنة تقليدية ورثها هذا الرجل وامتهنها منذ الصغر أبا عن جد، لكن الحرب على بلاده سوريا جعل استيراد الزيوت أمرا صعبا فيما بات استخراجها أكثر صعوبة وتكلفة.

ونتيجة للتدهور الاقتصادي خلال العامين الماضيين كانت الحاجة أم الاختراع وكان الاعتماد على الخبرات الذاتية والصناعة المحلية هو الحل.

فزكور تحول إلى تصنيع جهازه الخاص لاستخراج الزيوت اللازمة لإنتاج العطور مركزا على استخلاص أكبر كمية من الزيت خاصة أن غراما واحدا منه يحتاج الى عشرة آلاف زهرة جورية.

وعلى الرغم من أن أزمة الكهرباء بسوريا تقف حائلا وعائقا أمام تشغيل جهاز استخراج الزيوت، لكن زكور صانع العطور.

ورغم كل العقبات يعتقد أنه لا يزال منافسا في سوق صناعة العطور وزبائنه الذين يتوافدون الى متجره يثنون على عطوره لجهتي الأسعار المقبولة والجودة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. باريس تفوح منها روائح كريهة!

تعرّف على فوائد أشجار البتولا البيضاء واستخداماتها

نابل التونسية تستخرج زيت نادر يستخدم في ارقی العطور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كنعاني ينفي مزاعم صحيفة أمريكية حول إرسال ذخيرة لروسيا

وزير الدفاع الايراني يشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي

بالفيديو... تصنيع جهاز خاص لاستخراج الزيوت اللازمة لإنتاج العطور في دمشق

بالفيديو... ايران: تشييع الشهيد جاني بت اوشانا الآشوري بعد 40 عاما من الاستشهاد

استشهاد فلسطيني في الداخل المحتل بعد اعتداء مستوطنين عليه

انقطاع الكهرباء بمناطق واسعة في الاراضي المحتلة